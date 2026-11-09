Diyarbakır\'da Kürdistan Ulusal İttifakı 170 siyasetçinin katılımıyla kuruldu

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 7 Kasım'da düzenlenen konferansın ardından "Kürdistan Ulusal İttifakı" (HEVBENDİ) kuruldu. ANKA Haber Ajansı'na konuşan PSK Genel Başkanı Bayram Bozyel, ittifakın Kürt halkının temel taleplerini ortak bir siyasi zeminde gündeme taşımayı amaçladığını belirterek, "Kürtler açısından birlik sorunu çok hayati bir mesele" dedi.

Çeşitli siyasi parti, hareket ve gruplar ile bağımsız isimlerin katılımıyla oluşturulan HEVBENDİ'nin kuruluşuna ilişkin Diyarbakır'da basın toplantısı düzenlendi. Açıklanan sonuç bildirgesinde, 14 Mart 2026'da başlayan sürecin 7 Kasım'da yapılan Kürdistan Ulusal İttifakı Konferansı ile yeni bir aşamaya ulaştığı belirtildi. Konferansa 170 siyasetçinin katıldığı, 51 kişilik bir Meclis oluşturulduğu ve Meclisin ilk toplantısında dokuz kişilik Yürütme Kurulu'nun seçileceği bildirildi.

Basın toplantısının ardından ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan "Kürdistan Sosyalist Partisi" (PSK) Genel Başkanı Bayram Bozyel, HEVBENDİ'nin kuruluş sürecini ve hedeflerini anlattı.

"KÜRTLER AÇISINDAN BİRLİK SORUNU ÇOK HAYATİ BİR MESELE"

Bozyel, şöyle konuştu:

"Kürtler açısından birlik sorunu çok hayati bir mesele. Bu yönde uzun yıllar sürdürülen çalışmalar var. Bu çalışmanın başlangıcı da 14 Mart 2026'da Diyarbakır'da yapılan bir konferansla başladı. O günden bugüne değişik Kürt partileri, şahsiyetler ve aydınların katılımıyla, yoğun bir çalışmayla ortak bir siyasi program ve iç hukuk metni oluşturuldu.

Bu çalışmanın, bu platformun amacı, Kürt halkının temel taleplerini ortaya koymak ve kamuoyunun gündemine taşımak. Türkiye'de hem iktidar çevrelerinin hem bazı siyasi çevrelerin Kürt siyasetini, Kürt aklını bulanıklaştırma girişimlerine karşı Kürt zihnini, Kürt dünyasını açık ve netleştirmek ve Kürtler bakımından bir umut odağı yaratmaktır.

Bu hiçbir partiye, hiçbir harekete karşı değil. Bu sadece Kürt halkının ulusal demokratik haklarını kazanmaya ve anayasal güvence altına almaya dönük bir çalışmadır."

"ÖNCELİKLE KÜRT KİMLİĞİNİN KABUL EDİLMESİ VE ANAYASAL GÜVENCE ALTINA ALINMASI GEREKİR"

Bozyel, Kürt meselesinin çözümüne ilişkin taleplerini şöyle sıraladı:

"Türkiye'de bugün temel sorun Kürt meselesi ve diğer bütün sorunların kaynağı da Kürt meselesi. Kürt meselesi çözülmeden Türkiye'de ne ekonomik gelişme sağlanabilir, ne istikrar kurulabilir, ne de barış inşa edilebilir. Bu nedenle öncelikle Türkiye'nin bu meseleye odaklanması lazım. Burada da temel talepler çok nettir. Öncelikle Kürt kimliğinin kabul edilmesi ve anayasal güvence altına alınması gerekir.

İkinci bir konu, talep de Kürt diliyle ilgili olanıdır. Bütün Kürtler, Kürt dilinin hem resmi dil hem de eğitim dili olmasını savunuyor. Üçüncüsü de Kürtler için bir statü noktasında uzlaşıyoruz. Yani Kürtler için Kürdistan'da bir statü tanınmalı. Bu statü pekala Türkiye'nin sınırları içinde federal bir sistem ya da başka bir modelle olabilir. Yani başka bir deyişle Kürtlerin ulus olmaktan kaynaklanan hakları tanınmalı ve anayasal güvence altına alınmalıdır."

"SİLAHLARIN BIRAKILMASI SİYASETE NEFES ALDIRABİLİR"

Bozyel, silahsızlanma sürecine ilişkin, "Bu son dönemde sürdürülen silahsızlandırma süreci bu meseleyi çözmeye dönük değildir. Belki silahların bırakılması siyasete nefes aldırabilir. Ama esas mesele, dediğim gibi, Kürt meselesinin adil, eşitlik temelinde çözümüdür" dedi.