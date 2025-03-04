Diyarbakır'da Kuş Gösterisi

Diyarbakır'da binlerce kuş türü buğday silosu etrafında toplandı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde güvercin, kumru, karga ve sığırcıklar buğday silosu etrafında toplandığı anlar cep telefonuyla çekildi.
İlçede; güvercin, kumru, karga ve sığırcıklar gibi binlerce kuş türü buğday silosu etrafında toplantı. Kuşlardan ötürü alan siyah renge büründü. Kuşların alanda havalanması silo sahibi Fırat Varlık tarafından cep telefonuyla çekildi.
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