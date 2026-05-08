Diyarbakır'da Kutlama Kazaları: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Kutlama Kazaları: 3 Tutuklama

08.05.2026 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in kutlamalarında yaralanmalara neden olan 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle yapılan kutlamalarda yaralanmaya neden olan olumsuzluklarla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte 2-3 Mayıs'ta gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında, 11 kişinin yaralandığı, ateşli silah kullanımı (yorgun mermi), kesici aletle yaralama ve havai fişek kaynaklı kazalara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden Y.B, S.K. ve E.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

7 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kutlama Kazaları: 3 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk 8 çocuk yaptı belediyede işe girdi, yeni hedefi 10. çocuk
Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı Nafaka yüzünden eşinin evine kurşun yağdırdı
Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti Ankara’da 93 yaşındaki adamı dakikalarca dövüp 7 bin lirasını gasbetti
Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti Bollywood oyuncusu yenilebilir elbisesini davetlilere ikram etti
CHP’den AK Parti’ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal’a sert uyarı: Sokağa çıkamaz CHP'den AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'a sert uyarı: Sokağa çıkamaz
Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi Slovakya Başbakanı Fico’nun Moskova yolculuğunda hava sahası krizi

15:48
Mbaye Diagne’den “Çawreşamın“ şov Kendinden geçti
Mbaye Diagne’den "Çawreşamın" şov! Kendinden geçti
15:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstikbalimize göz dikenin bileğini bükecek güçteyiz
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
14:31
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 15:59:53. #7.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kutlama Kazaları: 3 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.