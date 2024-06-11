Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgarda Ağaç Devrildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgarda Ağaç Devrildi

Diyarbakır'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi, Silvan kara yolundaki bazı reklam tabelaları da eğildi. Rüzgarın etkisiyle Yenişehir Mahallesi'nde elektrik panosunun üzerine devrilen ağaç, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı. Diyarbakır-Silvan kara yolunda ise bazı reklam tabelaları zarar gördü.

11.06.2024 00:17
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DİYARBAKIR'DA KUVVETLİ RÜZGARDA AĞAÇ DEVRİLDİ

DİYARBAKIR'da kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi, Silvan kara yolundaki bazı reklam tabelaları da eğildi.

Kentte gün içinde aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Yenişehir Mahallesi Lise Caddesi'nde kaldırımın kenarındaki ağaç, elektrik panosunun üzerine devrildi. İhbarla olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağacı kaldırmak için çalışma başlattı. Diyarbakır-Silvan kara yolunda da bazı reklam tabelaları eğildi.

Görüntü dökümü

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Caddede devrilen ağaç

Rüzgarın salladığı ağaçlar

Devrilen ağaçtan detaylar

Rüzgarda sallanan ağaçlar

Devrilen panolar

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/ DİYARBAKIR,

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SİİRT'TE YILDIRIM DÜŞMESİYLE ÇIKAN YANGINDA 40 DÖNÜM BUĞDAY EKİLİ ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

SİİRT'te yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 40 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü.

Akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Yolbuldu köyünde buğday ekili arazide, yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de traktörleriyle müdahale ettiği yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 40 dönüm buğday ekili arazinin zarar gördüğü belirtilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Kuvvetli Rüzgarda Ağaç Devrildi - Son Dakika

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