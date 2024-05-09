Diyarbakır'da Medeniyetleri Yansıtan Figürler Ahşaba İşleniyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Medeniyetleri Yansıtan Figürler Ahşaba İşleniyor

Diyarbakır\'da Medeniyetleri Yansıtan Figürler Ahşaba İşleniyor

Diyarbakır'da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen 'Medeniyetler Kenti'nde geçmişte hüküm süren medeniyetleri yansıtan figürler ahşaba ve kaideye işleniyor. Adanmış Sanatkarlar Derneği tarafından hayata geçirilen '130 Nesildir Akan Bir Nehir, 33 Medeniyet Bir Şehir Projesi' ile kentin tarihi ve kültürel değerleri sanat eserleri aracılığıyla gelecek nesillere aktarılıyor. Özenle hazırlanan eserlerin önümüzdeki günlerde '33 Medeniyet Sergisi'nde sergilenmesi planlanıyor.

09.05.2024 11:07
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Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "Medeniyetler Kenti" olarak tescillenen Diyarbakır'da geçmişte hüküm süren medeniyetleri yansıtan figürler ahşaba ve kaideye işleniyor.

Diyarbakır, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi surlar, İçkale Müze kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Zerzevan Kalesi gibi tarihi ve kültürel mekanları, inanç turizmindeki değerleriyle açık hava müzesini andırıyor.

"Medeniyetlerin beşiği" olarak nitelendirilen kadim kentte Adanmış Sanatkarlar Derneği tarafından bu kültürel değerlerin sanatla gelecek nesillere aktarılması için "130 Nesildir Akan Bir Nehir, 33 Medeniyet Bir Şehir Projesi" hayata geçirildi.

Dernek Başkanı Yusuf Battal öncülüğünde yürütülen proje ile kentin geçmişte ev sahipliği yaptığı Hurriler, Mitaniler, Abbasiler, Mervaniler, Büyük Selçuklular, İnaloğulları, Nisanoğulları, Artuklular, Eyyubiler, Anadolu Selçukluları, Akkoyunlular ve Osmanlı gibi 33 medeniyetin izlerini taşıyan figürler ahşaba ve kilden oluşan kaideye özenle işleniyor.

9 sanatçının katıldığı çalışmada figürlerin önce ahşaba ve kil kaideye çizimi yapılıyor ardından zemin oyularak figürler ortaya çıkarılıyor. Bazı figürler ise renklendiriliyor.

Özenle hazırlanan eserlerin önümüzdeki günlerde "33 Medeniyet Sergisi"nde beğeniye sunulması planlanıyor.

"33 Medeniyet Bir Şehir" teması

Dernek Başkanı Battal, AA muhabirine, bünyelerinde sanatçılardan ve sanata gönül verenlerden oluşan 120 üyenin bulunduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın her medeniyetin kendisinden bir iz bıraktığı kadim bir şehir olduğuna işaret eden Battal, "33 Medeniyet Bir Şehir teması kullanılıyor. Sanatla bu temanın altını doldurmak, insanlara bunu bir sergi vasıtasıyla ulaştırmak istedik. Ana düşüncemiz bu. Çalışmalarımızı 9 kişiyle yürütüyoruz. Sergi için hummalı bir şekilde çalışıyoruz." dedi.

"Kültürel mirasımızı sahaya indirgemeyi amaçlıyoruz"

Battal, eserlerin büyük bir kısmını tamamladıklarını belirterek, kentteki kadim mirası çocuklara sanat eserleri aracılığıyla ulaştırmak istediklerini ifade etti.

"Kente gelen turistlerin rahatça ulaşabilecekleri ve bilgi edinebilecekleri sergi ortamı hazırlamak istedik. Kültürel mirasımızı sahaya indirgemeyi amaçlıyoruz." diyen Battal, 33 medeniyetin figürlerini ahşaba işlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu çalışmayla kentin tarihi ve kültürünü sanata yansıtmak istediklerini dile getiren Battal, sanatseverleri kentte düzenleyecekleri sergiye davet ettiklerini belirtti.

Proje koordinatörü Bahar İkrim, tarihi figürlerin bu çalışmayla gün yüzüne çıkarılmasına vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Usta öğretici Zeynep Battal, projenin heyecan verici olduğunu ifade ederek, eserleri sergiye yetiştirmeye çalıştıklarını aktardı.

Kaynak: AA

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