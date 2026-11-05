Diyarbakır\'da Mehmet-Esra Cansız Vakfının yarışmasında öğrencilere ödülleri verildi

Diyarbakır'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Mehmet-Esra Cansız Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Hayalimdeki Dünya" temalı resim ile "Benim Dünyam" temalı fotoğraf yarışmasının ödül töreni düzenlendi.

Merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde düzenlenen ödül töreninde konuşan Mehmet-Esra Cansız Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız, yarışmada bin resim ve 400 fotoğraf arasından seçim yapıldığını söyledi.

Yarışmasının düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Cansız, şunları kaydetti:

"Fotoğraf ve resim sergisiyle çocukların hayal dünyasını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Tüm kazananları tebrik ediyorum. Gelecek yıl bunu tüm Türkiye'ye yayma gibi bir düşüncemiz var. Çok güzel eserler geleceğine inanıyorum."

Daha sonra ilk, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Ödül töreninin ardından yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerinden oluşan sergi gezildi.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Zülfü Özkan, Cansız'ın eşi Esra Cansız, ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.