Diyarbakır\'da Melike Belkıs Şenlikleri Düzenlendi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde "Melike Belkıs Şenlikleri" düzenlendi.
Çermik Belediyesince ilçenin kültürel değerlerini yaşatmak, birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla Tepe Mahallesi'ndeki Hamam Başı Meydanında gerçekleştirilen şenlik renkli görüntülere sahne oldu.
Şenlikte, sanatçılar konser verdi, halk oyunları gösterileri sunuldu, kültürel etkinlikler yer aldı.
Şenliğe Kaymakam Adem Karataş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.
