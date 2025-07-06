Diyarbakır\'da Motokuryelere Güvenli Sürüş Eğitimi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce motokuryelere "kask kullanımı" ve "güvenli sürüş" eğitimi verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" kampanyası kapsamında motokurye olarak faaliyet gösteren motosiklet sürücüleri ile İl Emniyet Müdürlüğünde bir araya geldi.

Eğitimde sürücülere "kask kullanımı" ve "güvenli sürüş" konularında bilgilendirme yapıldı.