Diyarbakır\'da Motosiklet Devrildi, Kurye Kurtuldu

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde ters yönde ilerlerken devrilen motosikletin sürücüsü kurye, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi Mastfıroş Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ters yönde ilerlediği motosiklet, devrildi. Bu sırada yan yoldan caddeye giren otomobil, motosikletin sürücüsü kuryeye çarpmamak için ani fren yaptı. Motokurye, aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı motokurye, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ters yönde ilerleyen motokuryenin kontrolden çıkarak yola savrulduğu, yan yoldan caddeye giren otomobilin ani fren yaptığı ve motokuryenin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.