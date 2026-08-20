Diyarbakır'da Motosiklet-Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Motosiklet-Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Diyarbakır\'da Motosiklet-Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Diyarbakır'da motosiklet kamyonetle çarpıştı, 27 yaşındaki M.C. hayatını kaybetti, S.K. ağır yaralandı.

DİYARBAKIR'da kamyonetle çarpışan motosikletteki M.C. (27) öldü, S.K. ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır-Ergani karayolu kırsal Ahmetli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 42 BDA 693 plakalı kamyonet ile S.K.'nın kullandığı 23 AGK 381 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücü ile araçta bulunan M.C. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde M.C.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan sürücü S.K., Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen kişinin cenazesi de otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Motosiklet-Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Motosiklet-Kamyonet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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