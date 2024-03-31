Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Mahallede oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada, ilk bilgilere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kavga sırasında bölgeye sevk edilen ambulanslardan 2'si atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.
Jandarma ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır Sur'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
Van'da yapılan yerel seçimlerin ardından vatandaşlar, oy kullandıktan sonra güzel havayı fırsat bilerek Van Gölü sahiline gitti. Seçim sürecinin yorucu geçtiğini belirten vatandaşlar, stres atmak ve güzel havanın tadını çıkarmak için aileleriyle birlikte sahilde vakit geçirdi.
AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemini Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Hatipoğlu, oy verme işlemi öncesi yaptığı açıklamada, seviyeli bir kampanya yürüttüklerini ve seçim sonucunu kavgasız bir şekilde kapatmayı umduklarını belirtti. Eşlik eden AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise seçim sürecinin yoğun geçtiğini ve güzel sonuçlar çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullanmalarını sağlamak için güvenlik tedbirleri aldıklarını belirtti. Mardin'de 10 ilçede kurulan sandıklarda 555 bin civarında seçmenin oy kullandığı ifade edildi.
Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Yeniköy'de yaşayan kadınlar, yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderken gündelik yaşamlarında giydikleri yöresel kıyafetleri tercih etti. 210 seçmenin bulunduğu köyde, yaş ortalamasının 60'ın üzerinde olduğu gözlemlendi.
Bursa'da 2 milyon 388 bin 995 seçmenin bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmesi bekleniyor. Oy verme işlemleri devam ederken, yurttaşlar sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak için Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'na gitti ve oy kullandı. Vali Aydoğdu, vatandaşlarla selamlaşarak demokrasinin güzel bir örneğini yaşadıklarını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hacılar İlkokulu'nda oyunu kullandı. Bakan Tekin, eşi Ayşe Tekin ile Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar İlkokulu'ndaki '1138' numaralı sandığın bulunduğu sınıfın önünde sıraya girdi.
Düzce'deki Hilmi Çilingir Huzurevi'nde yaşayan sakinler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Tekerlekli sandalye ve değnekleriyle sandık başına gelen huzurevi sakinleri, gözetmenler eşliğinde oylarını kullandı. Seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyen yaşlılar, devletleri için sağlık ve selamet diledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, oy vermeye gitmeden önce evinin önünden bir videolu mesaj paylaştı. İmamoğlu, eşi ve çocuklarıyla birlikte oy kullanacaklarını belirterek, milleti eksiksiz oy kullanmaya davet etti. İstanbul'da devam eden yerel seçimlerde 11 milyon 314 bin 516 seçmen oy kullanacak.
Yozgat'ın Merkeze bağlı Lök köyünde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için eski sağlık ocağı binasına giden 76 yaşındaki Mustafa İldiş, oy pusulalarıyla kabine giderken kalp krizi geçirdi. İldiş, yakınları tarafından hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için ailesiyle birlikte Hamzabey Ortaokulu'na giderek oy kullandı. Demirtaş, seçimlerin huzur ve güven içinde geçmesi için alınan tedbirleri belirtti ve seçim sonuçlarının ülke ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
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