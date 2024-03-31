Diyarbakır Sur\'da muhtarlık seçimi kavgası: 1 ölü, 11 yaralı

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu Oy Kullanmak İçin Okula Gitti

AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemini Emine Cahide Karaali Ortaokulu'nda gerçekleştirdi. Hatipoğlu, oy verme işlemi öncesi yaptığı açıklamada, seviyeli bir kampanya yürüttüklerini ve seçim sonucunu kavgasız bir şekilde kapatmayı umduklarını belirtti. Eşlik eden AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise seçim sürecinin yoğun geçtiğini ve güzel sonuçlar çıkmasını temenni ettiklerini ifade etti.