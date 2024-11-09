Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası - Son Dakika
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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası

Diyarbakır'daki duruşmada tanıklar dinlenirken, engelli tanığın ifadesi mahkemece sonlandırıldı.

09.11.2024 13:39
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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, Narin Güran cinayeti davasında, bugünkü duruşmada sanık avukatlarının talebi üzerine getirilen tanıklar dinleniyor. Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine duruşmaya çağrılan tanıklardan birinin ifade işlemi, mahkeme başkanı tarafından engelli raporu olduğu gerekçesiyle sonlandırıldı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık avukatlarının talebiyle aralarında zihinsel engelli olduğu belirtilen bir kişi, bir çocuk, elektrikçi ve Enes Güran'ın arkadaşlarının da bulunduğu 10 tanık getirildi.

Tanıklar, Arif Güran ile Nevzat Bahtiyar arasında yaşanan sorunları anlattı

Tanıklardan bazıları, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ile Narin Güran'ın babası Arif Güran arasında araç satışından dolayı yaşanan sorunu gidermek için oluşturulan "cemaat" konusunu anlattı.

Duruşmada tanık Cahit Kaya, Arif Güran ile Nevzat Bahtiyar arasında satışı yapılan arabayla ilgili tartışmaya değinerek, Nevzat Bahtiyar ile araba nedeniyle yaşadığı sorun için Arif Güran'ın kendisini çağırdığını söyledi. Kaya, "Arif Güran beni çağırdı. Nevzat ile Arif arasında bir araba meselesi vardı. Araba meselesini anlattılar. Önce Nevzat sonra Arif Güran anlattı. Araba Nevzat'ındı. Biz ikisini de dinledik. 'Nevzat araba senindir. Arif 10 bin TL sen ödeyeceksin, 50 bin TL de Nevzat ödeyecek' dedim. Olayın ne zaman olduğunu hatırlamıyorum. Bu olayla ilgili bir daha görüşmedik" diye konuştu.

Sanık avukatlarının talebi üzerine tanık olarak duruşmaya getirilen Süleyman Kaya'ya, Narin'in öldürüldüğü 21 Ağustos günü Enes Güran'ı görüp görmediğini soruldu. Kaya, "Olay günü Enes'le birlikte bakkala gittik. Enerji içeceği aldık" yanıtı verdi. Sorulara cevap vermekte zorlanan Kaya'nın ifade verme işlemi sonlandırıldı. Mahkeme Başkanı, Süleyman Kaya'nın engelli raporu bulunduğunu, tanık olarak dinlenilmesinin mahkemenin değil, sanık avukatların talebi olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası - Son Dakika

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