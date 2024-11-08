Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Başladı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşması 13 saat sürdü. Anne, ağabey ve amca ile birlikte dört kişi 'iştirak halinde kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor. Duruşma yarın devam edecek.

08.11.2024 00:29  Güncelleme: 00:35
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Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandıkları davanın Diyarbakır 8. Ağır Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasının bugünkü bölümü tamamlandı. Duruşma, yarın devam edecek.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmasının bugünkü celsesi tamamlandı.

"İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan Narin'in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın savunmaları bugün 13 saat süren duruşmanın ardından tamamlandı. Yarın devam edilecek duruşmada, tanıkların dinlenmesine devam edilecek.

Bugünkü duruşmayı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, çok sayıda kentin baro başkanları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, AK Parti Milletvekili Suna Kepolu Ataman, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, DEM Parti milletvekilleri Adalet Kaya, Meral Danış Beştaş ve Ceylan Akça Cupolo, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Belediyesi Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri takip etti.

Kaynak: ANKA

Narin Güran, Diyarbakır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Narin Güran Cinayeti Davası Başladı - Son Dakika

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