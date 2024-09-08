Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümü ile ilgili olarak 21 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıkladı. Olayın detayları araştırılmaya devam ederken, bu kararın adaletin sağlanması adına önemli bir adım olduğu belirtiliyor.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
9.09.2024 05:39:58. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 21 Şüpheli Gözaltına Alınıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?