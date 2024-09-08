Narin Güran'ın Ölümü: 21 Gözaltı

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Bakan Tunç: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir.Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir.