Diyarbakır'da Narko-Terör Operasyonunda 6 Milyon Kenevir Ele Geçirildi

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ve Kulp ilçelerinde son bir haftada düzenlenen narko-terör operasyonlarının bilançosunu açıkladı. Operasyonlarda, 6 milyon 48 bin kök kenevir ile 627 kilogram esrar ele geçirildiği, 7 kişinin de tutuklandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftada bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ve Kulp İlçesinde icrasına başlanılan Narko-Terör operasyonları başarıyla devam etmektedir. Devam eden operasyonlar kapsamında 6 milyon 48 bin kök kenevir bitkisi, 788 bin kök skunk bitkisi ve 627 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Kenevir/Skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edilmiştir. Yakalanan 7 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna sevk edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir."