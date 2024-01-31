Diyarbakır\'da Öğrenciler Türkiye\'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı ile Görüştü

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Diyarbakır'da öğrenciler, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile görüştü.

???????Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile kurulan bağlantıyla merkez Yenişehir ilçesindeki Abdullah Tivnikli Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'ndaki öğrencilerin, uzaylılardan kara deliğe, yer çekiminden ISS'ye kadar merak ettiği sorularını yanıtladı.

Bağlantının sona ermesinin ardından duygularını AA muhabirine anlatan öğrencilerden Muhammed Enes Kaya, Gezeravcı'ya soru sormanın heyecan verici olduğu söyledi.

Kaya, "Okulumuzda böyle bir deneyim yaşadığımız için çok mutluyum. Diyarbakır'dan uzaya kadar ulaşabileceğimizi görmek gurur verici. İmkanı olmayacağını düşündüğümüz bir şeydi. Türkiye'miz için gurur duyduğumuz bir şey olduğunu düşünüyorum." dedi.

Öğrenci Muhammed Emin Çetin ise Alper Gezeravcı'yı gördüğü için heyecanlandığını ve astronot olma isteğinin daha da arttığını belirtti.

Gezeravcı ile konuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Çetin, uzaydan Diyarbakır'a bağlantı kurdukları için çok sevindiğini ve heyecanlandığını aktardı.

İlayda Taş da, "Uzaya çıkan ilk Türk astronot ile görüntülü ve canlı bir şekilde konuştuk. Bizim için heyecan ve gurur vericiydi. Sorduğumuz sorulara yanıt vermesi hoşumuza gitti. Birçok konu hakkında bir bilgi sahibi olduk." ifadelerini kullandı.

Mina Merve Aktay ise ilk Türk astronot ile görüşmelerinin çok güzel geçtiğini ve mutlu olduklarını dile getirdi.

Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever ve öğrenciler katıldı.