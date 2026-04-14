Diyarbakır'da Öğrencilere Otomobil Çarptı

14.04.2026 17:13
Ergani'de otomobilin çarpması sonucu iki öğrenci yaralandı, sürücü teslim oldu.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 2 öğrenci kaldırımda yürüdükleri sırada otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

M.M.C'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Dicle Mahallesi'nde kaldırımda yürüyen öğrenciler Muhammed Ali K. (17) ve Ahmet Çınar Ü'ye (11), ardından ağaçlara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Ali K, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ahmet Çınar Ü. de Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Muhammed Ali K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından kaçan sürücü, daha sonra polise teslim oldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kazanın yaşandığı bölgede esnaf Ercan Kaya, AA muhabirine, sabah saatlerinde iş yerinde bulunduğu sırada kazanın olduğunu belirterek, "Dışarıya koştum, baktım araç kaldırımın üstünde. İki çocuğa çarpmış. Sağlık ekibi ve polisi aradık. Bölgede sabah saatlerinde okula giden çok sayıda öğrenci var." ifadesini kullandı.

Esnaf Erdi Yoldaş da kaza nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirerek, "Allah yaralılara şifa versin." dedi.

Kaynak: AA

Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Nijerya’da Boko Haram’ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü
Bolu’da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı Bolu'da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı
56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı 56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Galatasaray’da kadro dışı kararı Galatasaray'da kadro dışı kararı

18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
