Diyarbakır\'da Öğretmen Cinayetiyle İlgili 4 Kişi Tutuklandı

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ŞÜPHELİ SAYISI ARTTI, 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Diyarbakır'da öğretmen Osman Karaaslan'ın tabanca ile vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Zeynep Atmaca (39) ile dini nikahla birlikte yaşadığı öğretmen Şeyhmus Yeşildallar (49), tutuklandı. Şeymus Yeşildallar'a yardım ettikleri ileri sürülen yakınları Yakup ve Mustafa Yeşildallar da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,