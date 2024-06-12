Diyarbakır'da okul önünde bıçaklı saldırı: Öğrenci yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde okul önünde bir kişi tarafından bıçakla yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Bağcılar Mahallesi'ndeki bir ortaokulda okuyan 8. sınıf öğrencisi S.İ.D. mezuniyet töreni sonrası okul önünde tartıştığı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kolundan bıçakla yaralanan öğrenci kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Öğrenci tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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