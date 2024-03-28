Diyarbakır'da okulda temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da okulda temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır\'da okulda temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın Ortaokulu'nda 6. sınıf öğrencilerinden 12'si, temizlik malzemesinden etkilenerek zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin şikayetleri üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi ve 12 öğrenci tedavi altına alındı.

28.03.2024 14:12
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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde okulda temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın Ortaokulu'nda 6. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden 12'si, kimyasal temizlik malzemesinden etkilendi.

Öğrencilerin boğaz, karın ve baş ağrısı ile öksürük ve mide bulantısı gibi şikayetlerini idareye iletmesi üzerine okula, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 12 öğrenci tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da okulda temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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