Diyarbakır\'da okulda temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde okulda temizlik malzemesinden etkilenen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın Ortaokulu'nda 6. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden 12'si, kimyasal temizlik malzemesinden etkilendi.
Öğrencilerin boğaz, karın ve baş ağrısı ile öksürük ve mide bulantısı gibi şikayetlerini idareye iletmesi üzerine okula, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 12 öğrenci tedavi altına alındı.
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VEDAŞ Muş İl Müdürlüğü ekipleri, karlı yolları aşarak ulaştıkları enerji nakil hattındaki arızayı gidererek, bölgeye elektrik verilmesini sağladı. Olumsuz hava koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren elektrik arıza ekibi, vatandaşların mağdur olmaması için sahada canla başla çalışıyor. Kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde yaşanan enerji kesintilerine anında müdahale eden ekipler, kesintisiz enerji sağlamaya çalışıyor.
Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ), Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa'yı kapsayan bölgede enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlar yaptı. AEDAŞ, 128 yeni trafo merkezi kurarak enerji altyapısını güçlendirdi ve aydınlatma direkleri ile armatürleri yeniledi. Ayrıca şebeke tesisleri ve kapasite artışı için çalışmalar yapıldı. AEDAŞ, ilçelerde enerji arzını sağlamak için orta gerilim fider tesis çalışmalarına başladı ve yeraltı kablolu şebekelerin bir kısmını tamamladı. Gelecek yıllar için de planlamalar yapıldı.
Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, bir enerji üretim şirketi tarafından Kütahya İl Özel İdaresi araç parkına hibe edilecek olan 8 kamyonun ilk partisini oluşturan 4 adedinin teslim alındığını açıkladı. İkinci parti kamyonların ise Nisan ayı içerisinde araç parkına dahil olacağı belirtildi.
2024 yılı Avrupa Spor Şehri ünvanı Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin kent genelinde 14 spor tesisinde, 14 farklı branşta spor tutkunlarına yönelik spor okullarının 2'nci Bahar Dönemi kayıtları başladı.
Muş'ta, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kitapların önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen '60. Kütüphane Haftası' törenle kutlandı. Törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, kütüphanelerin bir toplumun aynası olduğunu belirterek, kütüphane kültürünün son yıllarda geliştiğini söyledi. En çok kitap okuyan öğrencilere hediyeler verildi.
Kayseri'de düzenlenen iftarda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli idareciler ve memurlar bir araya geldi. İftar öncesi yapılan konuşmada, eğitimcilerin model olma ve iyi insan yetiştirme sorumluluğu vurgulandı.
Samsun'un Havza İlçe Seçim Kurulu, Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği eğitimde, ilçede görev alacak sandık başkanı ve görevlilere seçimde kullanılacak malzemeler, dikkat edilecek hususlar ve sandık kurulu üyelerinin görevleri hakkında bilgi verdi. Eğitime 146 sandıkta görevli 292 kişi katıldı ve seçim sürecinin huzur içinde tamamlanması hedeflendi.
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 15 gram esrar, 27 sentetik ecza, 15 gram metamfetamin ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig Play-off Grubu Yarı final 1.maçında Pamukkale Belediyespor, Cumartesi günü Şanlıurfa Bedensel Engelliler ile mücadele edecek. Mavi-beyazlı takım Süper Lig yolundaki bu engeli de aşmak istiyor.
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