Diyarbakır Çüngüş'te Örtü Yangını - Son Dakika
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Diyarbakır Çüngüş'te Örtü Yangını

Diyarbakır Çüngüş\'te Örtü Yangını
12.07.2026 15:12
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Çüngüş ilçesinde çıkan örtü yangınına ekipler müdahale ediyor, söndürme çalışmaları sürüyor.

DİYARBAKIR'ın Çüngüş ilçesinde çıkan örtü yangını çıktı. Alevlere ekipler müdahale ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Çınarköy Mahallesi yakınlarında, öğle saatlerinde örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylülerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diyarbakır, 3. Sayfa, İtfaiye, Çüngüş, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır Çüngüş'te Örtü Yangını - Son Dakika

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