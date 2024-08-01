Diyarbakır\'da Oto Sanayi Sitesi\'nde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

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(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da 2. Oto Sanayi Sitesi'nde bir işletmede çıkan ve ardından birçok iş yerine sıçrayan yargına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki 2. Oto Sanayi Sitesi'ndeki otomobil yedek parçası satan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Büyüyen yangın, bir çok işyerine de sıçradı.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.