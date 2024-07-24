Diyarbakır'da Otomobil Kaldırıma Çıktı, Yaya Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Otomobil Kaldırıma Çıktı, Yaya Son Anda Kurtuldu

Diyarbakır\'da Otomobil Kaldırıma Çıktı, Yaya Son Anda Kurtuldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araçla çarpışan otomobil kaldırıma çıkarak durdu. Kaldırımda yürüyen bir yaya, otomobili son anda fark ederek çarpmadan kurtuldu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

24.07.2024 12:54
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan otomobil, kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımdaki yaya, son anda fark ettiği otomobilin önünden çekilerek, çarpmadan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağcılar Mahallesi Yenihal 2 Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil, yan yoldan çıkan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil, savrularak kaldırıma doğru ilerledi. Bu sırada kaldırımda yürüyen erkek yaya, otomobili son anda fark ederek önünden çekildi. Otomobil kaldırıma çıkarak dururken, içerisindeki 2 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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