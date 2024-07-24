Diyarbakır\'da Otomobil Kaldırıma Çıktı, Yaya Son Anda Kurtuldu

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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak savrulan otomobil, kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımdaki yaya, son anda fark ettiği otomobilin önünden çekilerek, çarpmadan son anda kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bağcılar Mahallesi Yenihal 2 Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil, yan yoldan çıkan hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan otomobil, savrularak kaldırıma doğru ilerledi. Bu sırada kaldırımda yürüyen erkek yaya, otomobili son anda fark ederek önünden çekildi. Otomobil kaldırıma çıkarak dururken, içerisindeki 2 kişi hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.