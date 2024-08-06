Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde otomobilin motosiklet ve yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ö.F.T. yönetimindeki 46 VD 677 plakalı otomobil, Diyarbakır- Elazığ kara yolu Seyrantepe Spor Salonu önünde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle refüjdeki demir korkuluğu devirerek yolun karşısına geçen otomobil, karşı yönden gelen K.E. idaresindeki 21 ACN 622 plakalı motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.
Kazada, sürücüler, motosikletteki 1 kişi ve 2 yaya yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yapılan incelemede, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Otomobil Kazası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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