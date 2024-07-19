Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, anne ve oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19.07.2024 02:44
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DİYARBAKIR'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde Mehmet Emin Dağtekin (45) hayatını kaybetti, anne Celile (42) ve oğlu Mehmet Veysi Dağtekin (21) yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi kırsal Esentepe Mahallesi yolunda meydana geldi. Mehmet Emin Dağtekin yönetimindeki 72 DY 654 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Mehmet Emin Dağtekin hayatını kaybetti, eşi Celile ve oğlu Mehmet Veysi Dağtekin yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Emin Dağtekin'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralılardan Mehmet Veysi'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır\'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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