Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kayapınar ilçesi 4. Sanayi Sitesi kavşağında G.K'nin kullandığı 34 DL 0067 plakalı otomobil ile A.B. idaresindeki 21 EZ 559 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Otomobiller Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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