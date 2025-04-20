Diyarbakır'da Paskalya Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Paskalya Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen Paskalya Bayramı ayininde din görevlileri ilahiler seslendirdi, cemaati dua edip mum yaktı. Vakıf Başkan Yardımcısı Ohanyan, bayramın barışa vesile olmasını diledi.

20.04.2025 12:22  Güncelleme: 14:34
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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde Paskalya Bayramı ayini düzenlendi. Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, "Bu bayramın her zaman olduğu gibi bütün insanlığa, barışa, güzelliklere vesile olmasını diliyoruz. Bugün çok heyecanlıyız" dedi.

Hristiyanların önemli dini bayramlarından Paskalya, Ermenilerin Orta Doğu'daki en büyük kilisesi kabul edilen Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde ayinle kutlandı.

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından görevlendirilen din görevlileri tarafından yönetilen ayinde ilahiler seslendirildi, İncil'den bölümler okundu. Cemaat ise dua okuyup, mum yaktı.

'Uzun aralardan sonra bayramımızı özgürce kutluyoruz'

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, bu yılki Paskal Bayramı'nın barışa vesile olmasını diledi. Uzun zamandan sonra Paskalya Bayramı'nı özgür şekilde kutladıklarını söyleyen Ohanyan, şöyle konuştu:

"Bugün Diyarbakır'da gördüğünüz gibi Hıristiyan aleminin Paskalya Bayramı'nı burada kutluyoruz. Yine o eski tarihi geçmişinden gelen misyonuyla tekrar bütün halkları, bütün inançları, bütün insanlığı, Diyarbakır'ı burada birleştiren Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ndeyiz. Bu bayramın her zaman olduğu gibi bütün insanlığa, barışa, güzelliklere vesile olmasını diliyoruz. Bugün çok heyecanlıyız. Uzun aralardan sonra tekrar Diyarbakır'da Surp Giragos Kilisesi'nde böyle bayramımızı özgür, rahat bir şekilde kutladığımız için de çok mutluyuz. Onun için tekrar herkesin bayramını kutluyoruz. Bu bayram herkese güzellikler getirmesini diliyoruz."

Ohanyan, Hıristiyan aleminin bayramlarının genelde bir hafta arayla olduğunu ancak uzun bir dönemin ardından bu yıl hepsinin bir güne denk geldiğini ifade ederek, "Dolayısıyla sağ olsunlar, Diyarbakır'daki diğer dostlar, halkımız da teveccüh gösterdiler geldiler. Onun için coşkulu bir şekilde kutlanıyor burada" şeklinde konuştu.

Ayine, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da katıldı.

Ayin, Paskalya Bayramı için hazırlanan çörek ve boyanan yumurtaların ikram edilmesinin arından son buldu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Paskalya Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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