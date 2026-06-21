Diyarbakır'da Patlayıcı Davası: 21-40 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Patlayıcı Davası: 21-40 Yıl Hapis İstemi

21.06.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da patlayıcı madde atan 4 kişi hakkında 21-40 yıl hapis cezası istendi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir iş yerine patlayıcı madde atılmasına ilişkin 2'si suça sürüklenen çocuk 4 kişi hakkında 4 ayrı suçtan 21 yıldan 40 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Aralık 2025'te, 5 Nisan Mahallesi Gürsel Caddesi'ndeki bir iş yerine patlayıcı madde attıkları iddiasıyla, suça sürüklenen çocuklar tutuklu İ.Y. ve tutuksuz M.K. ile tutuklu sanık M.Y. ve tutuksuz sanık İ.D. hakkında hazırlanan iddianame, Çocuk Ağır Ceza ve 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, maskeli bir kişinin müşteki S.D'nin de bulunduğu sırada iş yerine el bombası atarak hızla kaçıp uzaklaştığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Mağdur S.D. iddianamede yer alan ifadesinde, sanıklar ile husumet bulunduğunu ve söz konusu olaydan dolayı şikayetçi olduğunu kaydetti.

İddianamede, Diyarbakır Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü raporuna yer verildi.

Raporda, "Menşei tespit edilemeyen söz konusu patlamış savunma tipi el bombasının canlılar üzerinde öldürücü ve yaralayıcı, cansızlar üzerinde yakıcı, yıkıcı ve tahrip edici özelliklere sahip olduğu belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.

İddianamede, suça sürüklenen çocuk ve sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik ve hayatın olağan akışına aykırı beyanlarına itibar edilmediği kaydedildi.

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanık M.Y, aralarında husumet bulunan mağdura yönelik suçları işlemek için suça sürüklenen çocuklar İ.Y. ve M.K'yi azmettirmiştir. Sanık İ.D. ise müsnet suçların işlenmesinin ardından sanık M.Y. ve 2 çocuğu olay yerinden farklı bir yere götürme eylemi ile yardımda bulunarak dosyaya konu suçların icrasını kolaylaştırarak üzerine atılı suçları işlemiştir. Dolayısıyla sanıklar hakkında kamu davası açmaya yeter nitelikte somut deliller elde edildiği anlaşıldığından, sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmaları kamu adına talep olunur."

İstenilen ceza

İddianamede, suça sürüklenen çocuklardan tutuklu İ.Y. ve tutuksuz M.K ile sanıklardan tutuklu M.Y. ile tutuksuz İ.D. hakkında, "bomba kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 21 yıldan 40 yıla kadar değişen hapis cezaları isteniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Patlayıcı Davası: 21-40 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor Çılgın Türkler San Francisco sokaklarını coşturuyor
Trump, Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail muhalefetiyle temas arayışında Trump, Netanyahu'nun üstünü çizdi! İsrail muhalefetiyle temas arayışında
Dünya Kupası’nda şoke eden sakatlık Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek Dünya Kupası'nda şoke eden sakatlık! Bacağı kırıldı, 4-5 ay forma giyemeyecek
Tuncay Şanlı’dan A Milli Takım’a sahip çıkma çağrısı Tuncay Şanlı'dan A Milli Takım'a sahip çıkma çağrısı
Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı Vincenzo Montella Avustralya maçının ardından 3 isme kesik attı

12:02
Dünyanın gözü İsviçre’de ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
Dünyanın gözü İsviçre'de! ABD ile İran arasındaki ilk temas gerçekleşti
11:43
Site havuzunda tesettür krizi Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
Site havuzunda tesettür krizi! Yönetici hakkında yakalama emri çıkarıldı
11:16
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
İYİ Partili vekili 70 milyon TL dolandıran zanlılar yakalandı
11:07
Simitçinin uyarıları yetmedi Saniyelerle sınava giremedi
Simitçinin uyarıları yetmedi! Saniyelerle sınava giremedi
10:39
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Boşanıp babaevine döndü, babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
10:37
94 gündür aranan Aysel Yıldırım’dan kahreden haber “Gel gömü var“ diye çağırmış
94 gündür aranan Aysel Yıldırım'dan kahreden haber! "Gel gömü var" diye çağırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 13:36:57. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Patlayıcı Davası: 21-40 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.