Diyarbakır\'da PKK tarafından kaçırılan genç, jandarmanın ikna çabaları sonucu teslim oldu

DİYARBAKIR'da 2013'te terör örgütü PKK 'nın kandırıp, kaçırdığı Z.C., jandarmanın ikna çabaları ile teslim oldu. Böylece Diyarbakır 'da evlat nöbeti tutup, çocuklarına kavuşan aile sayısı 49'a ulaştı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Komutanlığı İkna Süreci Uzmanları'nca (İSU) yapılan müşterek ikna çalışmaları sonucunda; 2013'te terör örgütü PKK'nın kandırıp, kaçırdığı Z. C., dün Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Z.C., Diyarbakır Valiliği İçkale Yerleşkesi'nde annesi Hayriye, amcası ve erkek kardeşi ile buluşturuldu. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerden biri de olan Hayriye C., "Kızım okula gidiyordu. 17 yaşındaydı, kandırıp, götürmüşlerdi. Allah, devletimizden, polisimizden razı olsun. Sevinçten ağlıyorum" dedi. Z.C. ise "İl Jandarma Komutanlığı'na teşekkür ediyorum, yardımcı oldular. Beni ailemle buluşturdular. Hepsine gerçekten teşekkür ediyorum. En çok aileme, anneme, kardeşime özlem duydum" diye konuştu. Z.C.'nin teslim olması ile Diyarbakır'da evlat nöbeti tutup, çocuklarına kavuşan aile sayısı da 49'a ulaştı.