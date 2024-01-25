 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da PKK'ya ait 10 sığınak ve 2 mağara tespit edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da PKK'ya ait 10 sığınak ve 2 mağara tespit edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, PKK'lı teröristlerin kullandığı 10 sığınak ve 2 mağara tespit edildi. Operasyonda, silahlar, patlayıcılar ve diğer malzemeler ele geçirildi. Sığınaklar imha edilirken, delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı.

Diyarbakır\'da PKK\'ya ait 10 sığınak ve 2 mağara tespit edildi
25.01.2024 - 10:20,
Abone Ol

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı 10 sığınak ve 2 mağara tespit edildi. Sığınaklar içindeki malzemelerle imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla Dicle ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Er Mehmet Baykan operasyonu düzenlendi. Bölgede yapılan aramalarda teröristlerin kullandığı 10 sığınak ve 2 mağara tespit edildi. Yapılan aramalarda 1 uzun namlulu tüfek, 3 el bombası, 29 telsiz, 2 şarjör, 1 namlu, 30 fişek, 1 el dürbünü, 3 hücum yeleği, 1 termal kıyafet, 2 akü, 9 elektronik kart, 1 araç kumandası, 6 kilo amonyum nitrat, 30 kilo gübre ve 1 jeneratör motoru ele geçirildi. Sığınaklar, içerisinde bulunan yaşam malzemeleriyle imha edildi. Delil niteliğinde olan malzemeler ise muhafaza altına alındı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Jandarma, Dicle, PKK, Güvenlik, Uyuşturucu, Terör, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da PKK'ya ait 10 sığınak ve 2 mağara tespit edildi - Son Dakika


13:02
İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53
Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı

Son Dakika
13:02 İmamoğlu'ndan İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun adaylığına ilk yorum
12:53 Murat Kurum: 100 bin konut yapıp ihtiyaç sahiplerine uygun fiyata kiralayacağız
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:20:45. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da PKK'ya ait 10 sığınak ve 2 mağara tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement