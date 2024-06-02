Diyarbakır'da polise kimlik numarasını veren hükümlü kaçmaya çalıştı
Diyarbakır'da bir hükümlü, polise ağabeyinin kimlik numarasını vererek kaçmaya çalıştı. Ancak polis, hükümlünün fotoğrafının kimlikteki fotoğrafla örtüşmediğini fark etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
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2.06.2024 12:13:15. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da polise kimlik numarasını veren hükümlü kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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