Diyarbakır\'da Pompalı Tüfekle Yürüyen Şüpheli Gözaltına Alındı

DİYARBAKIR'da elinde pompalı tüfekle meydanda yürüyen şüpheli, devriye gezen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesindeki tarihi Dağkapı Meydanı'nda meydana geldi. Elinde pompalı tüfekle yürüyen kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, devriye gezen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin silahına el konulurken, gözaltına alındığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
