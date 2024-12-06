DİYARBAKIR'da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Sabah Sisinin Etkileri Sürücüler İçin Zor Anlar Yarattı - Son Dakika
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