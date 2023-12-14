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Diyarbakır'da sahipsiz köpek saldırısı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da sahipsiz köpek saldırısı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı. Köpek, çevredekilerin yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı. Yaralanan çocuğa kuduz aşısı uygulandı.

Diyarbakır\'da sahipsiz köpek saldırısı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı
14.12.2023 - 19:27,
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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

İlçenin kırsal Hantepe Mahallesi'nde evinden çıkan Veysel Ç'ye (13) Kur'an kursuna giderken sahipsiz köpek saldırdı.

Saldırıda çocuk yaralandı, çevredekilerin yardımıyla köpek bölgeden uzaklaştırıldı.

Çocuk, yakınları tarafından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan Veysel Ç'ye kuduz aşısı uygulandı.

Çocuğun amcası Ramazan Ç, gazetecilere, sahipsiz köpeklere karşı önlem alınmasını istediklerini belirterek, "Başka Veyseller bu durumu yaşamasın." dedi.

Kaynak: AA
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