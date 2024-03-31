Diyarbakır\'da sahte tarihi eserle dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde sahte tarihi eserle dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Ağaçgeçit Mahallesi'ne dolandırıcılıkta kullanılmak üzere hazırlanan, tarihi eser ve altın görünümü verilmiş madeni para getirileceği ve bunların aynı yerde satılacağı bilgisi edinildi.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin aracında yapılan kontrolde, 556 altın ve tarihi eser görünümü verilmiş malzeme ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.