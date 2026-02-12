Bağlar ilçesinde dün bir grup, şaka yapmak için içeride arkadaşlarının olduğu dükkana torpil atıp, üzerlerine kepengi kapattı. Patlama sesleri üzerine içerideki kişi panik yaşadı. Kaçmak isteyen kişiyi arkadaşları kepengi tutarak engelledi. Ardından içeriye 2 torpil daha atıldı. Peş peşe yaşanan patlamalar sonrası dükkandaki panik anları daha önce içeri bırakılan kask kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'da Şaka Felakete Dönüştü
