Diyarbakır\'da Sallantı İhbarına Sondan Hasar Yok

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde vatandaşlar tarafından dün sallandığı ihbarıyla tahliye edilen 7 katlı binada yapılan inceleme sonucu hasar bulunmadığı tespit edildi.

Kooperatifler Mahallesi Kurt İsmail Paşa 8. Sokak'taki 7 katlı binada oturan bazı kişilerin, dün binanın sallandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine tedbir amacıyla tahliye edilen binada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldı.

İncelemede, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmada binanın az hasarı bulunduğunun tespit edildiği, yapının mevcut durumunda herhangi bir değişiklik olmadığının belirlendiği öğrenildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından çevresindeki güvenlik şeridi kaldırılan binaya oturma izni verildi.

Bina sakinleri yeniden evlerine döndü.