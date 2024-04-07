Diyarbakır'da seçim sonuçlarına itirazlar karara bağlanacak

Kayseri'de ziynet eşyası hırsızı yakalandı, çalınan altınlar sahibine teslim edildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen ziynet eşyası hırsızlık olayıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli yakalandı ve 13 çeyrek altın, 2 cumhuriyet altını ve 1 altın bilezik sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Soruşturma devam ediyor.