Diyarbakır\'da Sedat Karagöz davasında sanık suçlamaları reddetti, tutukluluğu sürüyor

DİYARBAKIR'da geçen yıl kaybolduktan 6 gün sonra Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulunan Sedat Karagöz'ün (48) ölümüne ilişkin davada tutuklanan Necati Çetin, 3'üncü duruşmada suçlamaları reddetti. Çetin, "Olay karanlıkta kalmasın, yapanlar ortaya çıkarılsın. Bir gün bile birbirimize küfür dahi etmedik. Ben cezaevinde olmasam, şimdiye cinayeti işleyenleri ortaya çıkarmıştım" dedi.

Olay, 26 Mart 2025'te Sur ilçesinde meydana geldi. Sedat Karagöz'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karagöz'ün en son Kırklar Dağı mevkisinde olabileceği bilgisi üzerine, Dicle Nehri'nde AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. 2 dalgıç ve 4 arama kurtarma personeli ile dalgıç ve arazi araçları kullanılarak yapılan aramalar sırasında 31 Mart 2025'te Sedat Karagöz'ün cansız bedeni suda bulundu. Karagöz'ün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma kapsamında hazırlanan adli tıp raporunda, Sedat Karagöz'ün ölümünün; silah yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırıkları, beyin kanaması ve beyin doku hasarı sonucu meydana geldiği belirtildi. Raporda yer alan bulgularla Karagöz'ün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, Karagöz'ün kaybolduğu günün akşam saatlerinde uzun süre birlikte olduğu belirlenen Necati Çetin, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, olay günü sanık Necati Çetin ile Sedat Karagöz'ün saat 18.00'den itibaren birlikte güvenlik kameralarına yansıdığı, saat 21.03'te birlikte kamera açısından çıktıktan sonra Karagöz'ün bir daha görülmediği, cesedinin ise 31 Mart'ta Dicle Nehri'nde bulunduğu kaydedildi. İddianamede ayrıca olayda kullanılan silahın da bulunamadığı belirtildi.

'BİRBİRİMİZE KÜFÜR BİLE ETMEDİK'

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuklu sanık Necati Çetin ve taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Çetin, suçlamaları kabul etmedi. Sedat Karagöz ile arasında herhangi bir husumet bulunmadığını belirten Çetin, "Sedat'ın ölüm olayıyla ilgili benim uzaktan yakından ilgim yok. Kendisi benim hasmım değil, düşmanım değil. Onunla ticaretim yok. Bir gün bile birbirimize küfür dahi etmedik. Benim hasımlar vardı. Kolejlere giden oğlum gözümün önünde vuruldu. Ben onları Allah'a havale ettim. Benimle rahmetli arasında bir sorun olmaz. Olay karanlıkta kalmasın, yapanlar ortaya çıkarılsın. Ben cezaevinde olmasam, şimdiye cinayeti işleyenleri ortaya çıkarmıştım. En azından ailesine yardımcı olmuştum. Bana göre ailesi, onu öldürenleri illaki biliyordur. 20 aydır boşu boşuna tutukluyum. Ailesinden daha çok üzülüyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, cinayette kullanılan silahın tespit edilmesi ve yeni tanıkların dinlenmesine karar vererek, sanık Necati Çetin'in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 9 Aralık'a ertelendi.