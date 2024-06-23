Diyarbakır'da şehir içinde anız yangını
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde şehir içinde Medya Mahallesi Mastfıroş Caddesi'nde bulunan arazide iddiaya göre 3 kişi anız yangını çıkardı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alarak söndürürken, olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da şehir içinde anız yangını - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?