Diyarbakır\'da Servis Kazası: 19 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 17 öğrenci ile serviste bulunan 2 yetişkin yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlar ilçesi kırsal Ağaçgeçit Mahallesi Diyarbakır Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. N.T. yönetimindeki 34 BNC 160 plakalı öğrenci servisi ile V.S. idaresindeki 07 BOF 189 plakalı otomobil çarpıştı. Rehabilitasyon okulundan çıkan öğrencileri evlerine bıraktığı öğrenilen serviste bulunan 17 öğrenci ile 2 yetişkin yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.