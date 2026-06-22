Diyarbakır'da Silah Operasyonu

DİYARBAKIR'da polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin gizli bölmelerinde yapılan aramada, 1 uzun namlulu piyade tüfeği ile 18 tabanca ve çok sayıda şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti ve kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan detaylı aramada, aracın çeşitli noktalarına yapılmış gizli bölmelerde saklanan 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2'si otomatik, 16 tabanca ve 30 tabanca şarjörü ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber- Kamera: Selim KAYA-Seyfettin EKEN/ DİYARBAKKIR,