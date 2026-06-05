Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 2 Yaralı

05.06.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayapınar'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Peyas Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Özel bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Kavga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anadolu’nun kayıp dili “Sidece“de 31 harf tespit edildi Anadolu'nun kayıp dili "Sidece"de 31 harf tespit edildi
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı
İngiltere’nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi İngiltere'nin tek kadın komandosu eğitim uçuşunda yaşamını yitirdi
Karabük’te bir kişi banyoda ölü bulundu Karabük'te bir kişi banyoda ölü bulundu
ABD’den İsrail dahil 14 ülke için seyahat uyarısı ABD'den İsrail dahil 14 ülke için seyahat uyarısı
Filenin Sultanları, Hollanda karşısında varlık gösteremedi Filenin Sultanları, Hollanda karşısında varlık gösteremedi

21:01
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Karadeniz’de Türk balıkçı teknesine saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
20:48
Emine Erdoğan’dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum
Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu paylaşımı: Yepyeni başlangıçların vesilesi olmasını temenni ediyorum
20:21
Adalar Belediyesi’ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
Adalar Belediyesi'ne mali şube baskını: 24 imar dosyasına el konuldu
19:59
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti Başsavcılık soruşturma başlattı
Adliye çalışanının vatandaşlarla alay ettiği video tepki çekti! Başsavcılık soruşturma başlattı
18:18
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar’ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
Narin Güran soruşturmasında tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ve yeğeninin karıştığı kavgada 5 yaralı
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 21:25:31. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.