Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Muradiye Mahallesi'nde dün gece iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Olayın ardından aralarında yaralanan kişinin de bulunduğu 6 kişi hafif ticari araçla bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin takibi sonucu şüphelilerin bulunduğu araç merkez Yenişehir ilçesinde durduruldu.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.