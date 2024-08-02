Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Muradiye Mahallesi'nde dün gece iki aile fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.
Olayın ardından aralarında yaralanan kişinin de bulunduğu 6 kişi hafif ticari araçla bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polisin takibi sonucu şüphelilerin bulunduğu araç merkez Yenişehir ilçesinde durduruldu.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kavgaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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