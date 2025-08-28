2 kişinin öldüğü kavgada 6 kişi tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Ağustos'ta Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit'in öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden O.M, N.M, M.M, M.E, A.E. ve A.S. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.
