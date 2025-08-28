2 kişinin öldüğü kavgada 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
2 kişinin öldüğü kavgada 6 kişi tutuklandı

2 kişinin öldüğü kavgada 6 kişi tutuklandı
28.08.2025 17:09
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan, 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Ağustos'ta Şeyhmus Uğurkan ve Mustafa Akşit'in öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

MEYDAN SAVAŞI GİBİ KAVGADA ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden O.M, N.M, M.M, M.E, A.E. ve A.S. sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

