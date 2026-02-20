Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, biri yoldan geçen olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Gevran Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada biri yoldan geçen 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,