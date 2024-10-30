Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
İlçeye bağlı 5 Nisan Mahallesi 715. Sokak'ta, semt pazarında aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, aralarında pazarda alışveriş yaparken seken kurşunların isabet ettiği 2 kişinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da Silahlı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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