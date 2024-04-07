Diyarbakır'da silahlı kavga: Firari sanıklardan biri yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da silahlı kavga: Firari sanıklardan biri yakalandı

Diyarbakır\'da silahlı kavga: Firari sanıklardan biri yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Firari sanıklardan biri olan Ö.T, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yakalandı ve tutuklandı. Davada 11'i tutuklu, 11'i firari toplam 31 şüpheli bulunuyor.

07.04.2024 15:25  Güncelleme: 15:27
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin firari sanıklardan 1'i yakalandı.

Silahlı kavgaya ilişkin 11'i tutuklu, 11'i firari 31 şüpheli hakkında açılan dava kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), firari sanıklardan Ö.T'nin Bismil'in kırsal Serçeler Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Belirlenen ikamete gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Ö.T, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 11'i tutuklu, 11'i firari 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Diyarbakır'da silahlı kavga: Firari sanıklardan biri yakalandı - Son Dakika

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