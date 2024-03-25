Diyarbakır\'da silahlı kavga sırasında kahvehanede panik yaşandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga sırasında yakınlardaki bir kahvehanede yaşanan panik, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde 21 Mart'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan, E.I. ve Ş.A'nın yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Seken bazı kurşunların çevredeki bir ev ve iş yeri ile 3 araca isabet ettiği kavgada yaralanan 2 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.
Öte yandan kavga anında yakınlardaki bir kahvehanede silah seslerini duyan müşterilerin yaşadığı panik güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda kahvehanede silah sesini duyan müşterilerin kaçmaya çalıştığı, bazılarının kendisini yere attığı, kimi müşterilerin ise masaların altına saklandığı görülüyor.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada, E.I. (19) ile Ş.A. (36) yaralanmıştı.
Kavga sırasında seken bazı kurşunların çevredeki bir ev ve iş yeri ile 3 araca isabet ettiği görülmüş, polis, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatmıştı.
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